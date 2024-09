Espot avisa que la intervenció dels pisos no té marxa enrere

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

“Avís a navegants. Aquells que es pensen que d’aquí a sis mesos o un any reblarem el clau amb noves mesures en l’àmbit de l’habitatge o del creixement sostenible ja els dic ara que no serà així.” Segurament es podrà dir més alt, però no més clar. El cap de Govern, Xavier Espot, va advertir ahir en la presentació de l’informe econòmic del 2023 davant bona part de l’empresariat del país que les mesures de la llei òmnibus són innegociables i imperatives. El mandatari demòcrata va defensar que la llei “ha de constituir el full de ruta per a aquesta legislatura” i va asseverar que “no escatimarem ni temps ni esforços per perfeccionar i millorar-ne els procediments”, per, segons va dir textualment, “envoltar-la de totes les garanties que siguin necessàries, però, per garantir que la llei no hagi de ser ratificada o esmenada a curt o mitjà termini”. En aquest sentit, va adduir que no aniran “més enllà del pretès intervencionisme”. Unes acusacions d’intervencionisme que no exclusivament han recaigut sobre la mesura de la cessió forçosa i obligatòria dels pisos buits, sinó que també s’han estès sobre la suspensió de les noves llicències d’habitatges d’ús turístic (HUT) i apartaments d’ús turístic i la revocació de llicència a aquells pisos en edificis en què menys d’un 30% de les vivendes siguin HUT.