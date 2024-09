Els fills es queden a casa

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Al pis no hi podrà viure ni el pare ni la mare, però els fills, sí. Aquest va ser l’acord al qual es va arribar in extremis resultant de l’ordre de desnonament que estava programada per executar-se ahir a les deu del matí a l’avinguda Santa Coloma, a Andorra la Vella, però que finalment es va arreglar amb una entesa entre les parts a través de la qual els fills de la parella, un noi i una noia, els dos majors d’edat, i el fill de la noia, un nen de dos anys, es podran quedar al domicili fins que aquest es vengui, segons va explicar la mare dels joves, Regina Pujol, al Diari.