Detinguda a la frontera del riu Runer una turista amb 116 unitats d’LSD

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va detenir ahir al migdia una dona de 50 anys per intentar entrar per la frontera del riu Runer amb 116 unitats d’LSD, 48 pastilles i 68 segells, i 28 grams de marihuana. La detinguda accedia al Principat conduint una furgoneta i, quan els agents del grup de fronteres, amb l’ajuda d’una de les gosses policia especialitzada en detecció de drogues, van efectuar el registre del vehicle, hi van trobar dues bosses, una amb 28 grams de marihuana i una altra amb 48 pastilles i 68 segells d’LSD, és a dir, un total de 116 unitats. La investigació va poder determinar que la dona es trobaria de trànsit al país.