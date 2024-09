Cicland projecta tancar l’any amb uns 36.000 desplaçaments

Cicland, el servei públic de lloguer de bicicletes elèctriques, ja ha realitzat més viatges que en tot l’any passat i la previsió és de doblar els serveis que es van oferir el 2023. Fins a l’agost, porten 26.000 viatges, 8.000 més que en tot l’any passat (18.000) i, segons les previsions de Javier González, el gerent de Cicland, esperen que en els mesos que resten d’any es facin 10.000 viatges més.

Pel que fa als usuaris, Cicland té 4.000 persones que han fet el registre inicial a l’aplicació, 1.500 que l’han completat i més de 500 que han realitzat més d’un viatge amb les bicicletes de la companyia. A més, el perfil d’usuari que utilitza l’app “és cada vegada més fidel”, segons va explicar González.

La novetat principal del servei de cara als pròxims mesos serà l’obertura d’una parada virtual a la Borda Mateu, on els ciclistes podran deixar els vehicles i que se sumarà a les cinc parades virtuals ja existents. De cara al 2025, González va avançar que el creixement de Cicland s’orientarà també a millorar la connectivitat per tal de facilitar el servei i crear més estacions on els usuaris puguin aparcar les bicicletes.

González també va destacar la satisfacció dels usuaris. Mitjançant una enquesta, el gerent de Cicland va explicar que van obtenir un 8,33 de mitjana de valoració. Una nota que va assegurar que “ens dona ganes de continuar treballant, sobretot a l’equip de feina, ja que l’atenció al client va ser el punt més ben valorat”, va explicar González.

Amb motiu de la Setmana europea de la mobilitat sostenible, que se celebra del 16 al 22 de setembre, Cicland participarà en la jornada ciclista Aprèn a rodar, que tindrà lloc diumenge 22 a la parròquia de la Massana, i l’organització cedirà algunes de les seves bicicletes per celebrar l’esdeveniment. La festa començarà a les deu del matí amb una bicicletada popular. La línia de sortida estarà situada al Prat Gran i l’arribada a Ordino. Hi haurà dos circuits: un de dos quilòmetres i un altre de cinc. També hi haurà un petit recorregut exclusiu al parc per als més petits amb pushbikes. González va afegir que des de Cicland “sempre estem en contacte amb organitzadors d’esdeveniments” per veure com poden contribuir a millorar el transport sostenible.