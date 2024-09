Campanya de donació de sang a la Universitat d’Andorra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Creu Roja Andorrana i la Universitat d’Andorra (UdA) han organitzat una campanya de donació de sang per a la setmana vinent. La recollida serà els dies 23, 24 i 25 de setembre i es farà a l’edifici principal del centre educatiu, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Els horaris per a les donacions seran d’11.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 20.00 hores, segons va informar l’ONG.

L’entitat recorda que els requisits per poder donar sang inclouen tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, haver esperat un mínim de dos mesos des de la darrera donació de sang, no estar en dejú i, per últim, “tenir ganes d’aportar i marcar la diferència”.

Les inscripcions per poder accedir a fer la donació de sang la setmana vinent es poden fer en el següent enllaç: https://donarsang.gencat.cat/es/quiero-donar/buscar.