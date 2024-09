Andorra Telecom promou les competències digitals entre la gent gran del país

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom, amb l’objectiu de promoure les competències digitals entre la gent gran del país, ha impulsat el darrer any i de la mà dels comuns, formacions en l’ús i bones pràctiques del mòbil entre la gent gran. Les formacions ja s’han desenvolupat a les parròquies d’Encamp, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Sant Julià de Lòria i aquest dimecres ha estat el torn de la gent gran d'Ordino, a qui l’operadora ha visitat per acompanyar en aquesta vida digital i poder resoldre dubtes i pors que de vegades dificulten l’accés a les aplicacions i plataformes.

Fins ara han estat unes 120 persones les que han gaudit d’aquesta iniciativa de benestar digital. Les formacions busquen escoltar i respondre a aquelles dificultats més habituals amb les que es troben i els dubtes per resoldre. Des de l’àrea de Responsabilitat Social Corporativa, Inés Martí, destaca que “es tracta d’una iniciativa que té com a objectiu apropar la tecnologia d’una forma gairebé personalitzada i en un entorn molt acollidor i segur per als participants, ajudar-los a superar algunes pors i atrevir-se a provar noves usabilitats del mòbil”.