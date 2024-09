Sopar de benvinguda 'quilòmetre zero' per rebre els participants de l'Andorra Taste

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Andorra Taste ha arrencat extraoficialment aquest dimarts, ja que la inauguració oficial serà demà, amb el sopar inaugural al restaurant UNNIC, on dotze xefs del país han ofert un tast de la seva cuina basada en la gastronomia d'alta muntanya. En el sopar, hi havia els xefs internacionals que formaran part del congrés, periodistes que cobriran l'esdeveniment i representants polítics, com el cap de Govern, Xavier Espot, que ha destacat l'impacte que té la gastronomia per Andorra, 'no només com a atractiu turístic, sinó com a valedora de les tradicions i de les costums d'un país d'alta muntanya'.

Demà al matí començaran les jornades professionals sota el lema 'altitud vs. latitud', en què se succeiran les ponències, xarrades i demostracions gastronòmiques. La trobada professional s'estendrà fins al divendres al migdia, en què, per primer cop, se celebrarà una jornada de descoberta perquè els participants deixin el Prat del Roure i coneguin el territori de primera mà. Durant el cap de setmana, les jornades populars prendran el relleu, i es podran degustar una vintena de propostes de restauradors del país acompanyades de música en viu, tallers infantils i 'showcookings'.