Aturat el desnonament demanat per un conflicte de parella

Un conflicte entre els pares ha acabat amb la petició del desnonament dels fills del pis familiar on s'hi van quedar a viure quan es va separar la parella. La demanda l'ha presentat el pare, que vol vendre la propietat que comparteix amb la mare perquè els fills ja són majors d'edat, tal com van acordar després de la separació.

El saig, una patrulla de la policia i els advocats de les dues parts han acudit aquest matí a l'habitatge de l'avinguda Santa Coloma on resideixen la mare i els fills per fer el desnonament programat, tot i que no s'ha arribat a fer. Els lletrats de la mare i el pare han assolit un acord que ha consistit en que la família es podrà quedar al pis fins que es vengui l'immoble, tal com demanava la mare.

L'enfrontament judicial dels dos membres de la parella es remunta al 2009. La mare defensava que els fills es quedessin al pis fins que acabessin els estudis i el pare demanava que l'abandonin, ja que són majors d'edat i ha instat el procediment perquè el petit ja havia fet els 19 anys.