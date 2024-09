El ministeri d'Esports té la voluntat d'aportar econòmicament en la reforma de l'estadi comunal

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballs de l'estadi comunal Joan Samarra Vila de cara als Jocs dels Petits Estats d'Europa (JPEE) que se celebraran a Andorra del 26 al 31 de maig del 2025 continuen el seu curs de forma favorable. Tanmateix, des del comú d'Andorra la Vella continuen sol·licitant l'ajuda econòmica per part del ministeri d'Esports i el comitè organitzador de la cita en la remodelació, la qual té un pressupost establert la setmana passada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) de 414.865 euros. "Estem estudiant aquest pressupost que ens han passat i estem mirant de quina manera podem col·laborar-hi econòmicament" ha confirmat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.

Des del Govern, s'està realitzant un estudi de totes les obres de rehabilitació de la corporació comunal de la capital. En aquestes, s'inclouen una millora de les graderies i dels accessos a l'estadi. "Dintre de tota la remodelació que es vol fer en la infraestructura, allà on el govern podríem col·laborar econòmicament és en tot allò que té a veure amb la Federació d'Atletisme (FAA)" ha recordat Bonell. No obstant això, des del ministeri i la secretaria d'Estat d'Esports ja s'està preparant el pressupost pel 2025 on s'està valorant destinar una part de la partida pressupostària per adequar les condicions de treball a la FAA. "Evidentment, el comitè organitzador està estudiant les millores que es poden fer a les diferents infraestructures, on es duran a terme algunes de les competicions dels Jocs" ha esmentat.

El Govern audita l'aportació que el COA rep cada any

Demanada per la polèmica de la suposada 'caixa B' i el fons de patrimoni del Comitè Olímpic Andorrà (COA), la ministra de Cultura, Joventut i Esports ha mencionat que, des de Govern, "l'auditoria que li correspon a auditar és sobre l'aportació que el COA rep anualment". Cal recordar que la quantia d'aquesta subvenció canvia segons si és any olímpic, any dels JPEE o un any regular. "Hi ha una auditoria per fer front a les despeses dels esportistes que van a aquests jocs" ha al·legat. Finalment, Bonell ha conclòs mencionant que, com a entitat privada, el COA també respon "amb les auditories que corresponguin davant del dipòsit de comptes".