L’IPC baixa a l’agost tot i que el preu de l’habitatge creix més

Les dades publicades ahir per Estadística de l’índex de preus de consum (IPC) a l’agost mostren com l’efecte cíclic de l’estiu ajuda a baixar la variació, però els problemes d’arrel encara persisteixen a les cases andorranes. El vuitè mes de l’any, l’IPC es va reduir al 2,1%, situació que deixa la variació anual de tot l’any nou dècimes per sota de la xifra registrada al juliol, que es va situar en un 3%, segons les dades del portal web.

El servei indica que la baixada de la inflació està motivada per la disminució dels preus de vestit i calçat, i transport, mentre que carreguen l’altra part de la balança els preus del grup habitatge (també inclou l’aigua, el gas, l’electricitat i altres combustibles, i els de béns i serveis diversos). Pel que fa als primers, l’augment es tradueix en una variació mensual d’un 0,2% i una repercussió del 0,05%. Quant als segons, la variació mensual s’arrodoneix en el 0,5% i la repercussió és igual a la del grup de l’habitatge, amb un 0,05%.

La inflació subjacent, que no inclou productes frescos ni energia, va acabar en un 3% a l’agost, la mateixa xifra del mes anterior.

Si es compara amb els països veïns, Andorra se situa, com en el seu enclavament geogràfic, al mig dels dos. Pel cantó superior se situa Espanya amb un 2,3%, mentre que l’estat francès és el que té una xifra menor, amb un 1,8%.