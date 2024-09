L’evolució humana dona el tret de sortida a la Universitat d’estiu

Publicat per Agències Andorra la VElla Verificat per Creat: Actualitzat:

La 40a Universitat d’estiu i tardor d’Andorra va arrencar ahir al Centre de Congressos d’Andorra la Vella amb la primera de les quatre conferències que es portaran a terme enguany. L’encarregat d’obrir la jornada va ser el paleontòleg José María Bermúdez de Castro, amb la ponència titulada Claus essencials de l’evolució humana. En aquesta es van tractar diferents temes com, per exemple, com ha arribat la humanitat fins a l’actualitat o com s’ha arribat a una tecnologia tan avançada com la que es posseeix avui dia. En aquesta edició l’esdeveniment gira al voltant de la temàtica humanitat i evolució de la vida amb l’objectiu de reflexionar sobre com ha estat l’evolució humana i cap a on es dirigeix l’espècie en el futur.