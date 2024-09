L’assemblea general d’SDP confirma el suport a la UE

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’assemblea general de Progressistes-SDP, reunida aquest darrer cap de setmana, va confirmar ahir el seu suport a l’acord d’associació amb la UE i també al pacte d’estat de salut pel sistema sanitari.

Jaume Bartumeu, que representa el partit en el pacte d’estat per a l’acord amb la UE, va presentar la ponència Europa no és una opció, és una necessitat. Es va debatre a l’entorn de la utilitat política de la participació en el pacte d’estat i es va compartir la conclusió que “en un món on manen les grans xifres, els petits només serem forts si anem junts amb Europa”, expressen des de la formació.

La junta també va aprovar treballar en la proposta de construcció d’un espai transversal del centre progressista que pugui fomentar que Andorra trobi el seu lloc dins d’Europa obrint-se a les oportunitats que l’acord d’associació pot oferir.