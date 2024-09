Jornada sobre cures de ferides i alimentació de persones amb diabetis

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Creand Fundació i la federació esportiva Special Olympics Andorra, amb la col·laboració de Lions Clubs International Foundation, organitzen una jornada per parlar sobre el control del sucre en persones amb diabetis. La sessió s’enfocarà des del vessant de les cures de les ferides i de l’alimentació a través de conferències i tallers pràctics amb experts de cada àmbit i es farà aquest dissabte de 9.30 a 13.30 hores a l'edifici Creand.

La sessió anirà a càrrec de professionals de referència com Elisabet Mateos, infermera referent en cures, que ensenyarà com curar les ferides que es produeixin durant la pràctica esportiva en persones amb diabetis i parlarà de com es poden evitar, segons informa Creand Fundació. El dietista i nutricionista i referent en alimentació i diabetis Eduard Reinoso abordarà la importància de l’alimentació i el control del sucre en persones amb diabetis, com es pot regular el rendiment menjant de manera natural i saludable amb productes no processats, i presentarà una anàlisi nutricional de suplements esportius.

Lúltima ponent serà la dietista i nutricionista i referent en nutrició clínica, Marta Pons, que oferirà un taller pràctic de suplements esportius casolans. Els tres ponents faran èmfasi en persones amb discapacitat intel·lectual, que practiquen esport i que pateixen o poden arribar a patir diabetis, destaca Creand Fundació.

Les persones interessades a assistir a la jornada s'han d'inscriure als telèfons 88 88 88 o 88 88 80 abans del 20 de setembre.