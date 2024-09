El grup de folklore Casa de Portugal, porta el nom d'Andorra a una trobada sobre vestit tradicional

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat portuguesa de Viseu acollirà el dissabte, 21 de setembre, la 27a edició de la desfilada del vestit tradicional portuguès, una iniciativa de la Federació del folklore portuguès en col·laboració amb el municipi de Viseu.

El Camp del Viriato, com és coneguda la plaça major de Viseu, acollirà més de 1.000 folkloristes de diferents regions de Portugal continental i illa de Madeira així com una representació del grup de folklore Casa de Portugal que per cinquè any consecutiu portarà el nom del Principat a l'esdeveniment cultural.

Els costums d'antany estaran representades des del naixement fins a la mort i des del treball a la festa en la manifestació més gran del vestit tradicional que tindrà el seu moment principal a les 21 hores sobre la passerella situada al Camp del Viriato. Els membres del grup andorrà integraran la desfilada en el quadre de 'festa' abillant-se amb els vestits de celebració de la regió de l'Alto Minho.

Aquesta trobada permet també l'intercanvi de coneixement entre els grups participants alguns dels quals ja han visitat el Principat per participar en les trobades culturals i festivals de folklore que el grup de folklore Casa de Portugal organitza anualment.

Després de la participació a Viseu el grup prepara l'inici de temporada i convida els amants i simpatitzants de la cultura popular a participar dels assajos que s'inicien el dia 27 de setembre.