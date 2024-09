Espot seguirà “passi el que passi” amb l’acord d’associació amb la UE

El resultat del referèndum sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea no afectarà la continuïtat de l’executiu, que esgotarà el seu mandat “passi el que passi”. Ho va explicar el cap de Govern, Xavier Espot, en el programa Avui serà un bon dia, d’RNA, en el qual va manifestar que si la ciutadania votés no a l’acostament a Europa, s’obriria un escenari d’incertesa per al qual faria falta un Govern “fort i que faciliti el procés” de transició després de la negativa a l’acord.

El calendari pel referèndum continua segons el previst pel Govern. Espot va reiterar que la votació podrà tenir lloc al març “si tot va com esperem”. Les condicions que podrien endarrerir la consulta popular serien si finalment la UE decideix que l’acord sigui mixt i si es presenten esmenes al text, segons va afirmar Espot, que va afegir que no li consta que cap país hagi emès “reserves” a l’escrit.

Continuant amb l’acord amb la UE, Espot va parlar de la tendència cap al sí que va sortir de l’enquesta política que es va realitzar fa dos mesos, i va retreure a aquells que promouen que l’acord d’associació serà negatiu per a Andorra que “pots votar per un cap o no votar-lo, però no pots pensar que està fent un complot contra el país”, i va afegir que “si pensés que el text va en contra dels interessos d’Andorra no l’estaria fent”.

El cap de Govern també va parlar del desgast de DA després d’anys de mandat i va explicar que el seu lideratge “no està en entredit i no m’he plantejat que calgui plegar”. Sobre l’equip que l’acompanya, Espot va dir que “el Govern el formen les millors persones disponibles” i són “de la màxima confiança”, motiu pel qual en cap moment es va plantejar un canvi de cares al capdavant dels ministeris, va explicar.

L’entrevista també va tocar el candidat de DA a les futures eleccions generals. En concret, Espot va ser preguntat per la figura de Guillem Casal com a futur candidat i va dir que l’opció “m’agrada, però també me n’agraden moltes altres”, i que “difícilment hi ha una altra formació que pugui comptar amb persones tan preparades per als llocs de responsabilitat com DA”.

LA VINYETA S'APLICARÀ SI TÉ TOTES LES GARANTIES La situació de la vinyeta continua igual que a l’abril, quan es va començar a parlar del tema. Aquest va ser el resum del cap de Govern, Xavier Espot, envers el projecte de cobrar un impost d’entrada als excursionistes que vinguin a passar el dia al país. El cap de Govern va explicar que en el seu moment no es va incloure al projecte de la llei òmnibus, sinó que es va mencionar com una voluntat de l’executiu, a causa de la complexitat de la mesura i que abans de decidir què fer volien consultar amb el sector. El que sí que va afirmar Espot va ser que “sense garanties, no es tirarà endavant”, i que en cap cas s’aplicarà a aquells turistes que pernoctin a Andorra.