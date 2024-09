Espot replica que l'intervencionisme a la llei òmnibus és "moderat"

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern ha participat aquest matí en la presentació de l'informe econòmic del 2023 per part de la Cambra de Comerç i, entre molts temes, ha defensat que l'intervencionisme és "necessari" i, el pretès amb la llei òmnibus és "moderat" i "oportú". En aquest sentit, manifesta que l'objectiu de la llei amb la inversió estrangera i amb el fre a les promocions immobiliàries estrangeres és "acotar i no limitar". El líder demòcrata ha indicat que la seva intenció és conduir aquesta inversió cap a una de més directa, a més d'asseverar que la llei aportarà seguretat jurídica. Seguint aquest fil, Espot vol que la llei serveixi per constituir el full de ruta amb el model definitiu de la inversió estrangera i que la norma no hagi de patir de modificacions ni a curt, mitjà o llarg termini.

Espot ha exemplificat el seu discurs amb una dada extreta de l'informe, en què el PIB ha augmentat, però el PIB per càpita ha baixat. "Hi ha una relativa pauperització dels ciutadans, la riquesa s'ha de repartir entre més persones", ha indicat el mandatari demòcrata, que ha afegit que "no es pot créixer a qualsevol preu". Per això, destaca que "cal posar límits al creixement expansiu". També ha tingut temps per reivindicar que l'endeutament del 2024 en comparació amb el PIB continua baixant i s'ha mostrat obert, quant a l'execució de les infraestructures, a "desencallar els projectes publicoprivats" centrats a dotar de més habitatge a preu assequible.