Els visitants pugen a 1,24 milions i creixen les pernoctacions

Andorra ha rebut un 2,2% més de visitants durant l’agost, que incrementen el total a 1.244.031, que suposen 26.399 més dels que van arribar durant el mateix mes de l’any passat. La xifra que més millora és la de les persones que han fet nit al país, ja que hi ha hagut una pujada del 6,5% de turistes, segons anuncia Estadística. Les dades es concreten en 534.359 visitants que han pernoctat a Andorra i en 709.672 que han vingut i marxat en el mateix dia. Aquest grup d’excursionistes registra un descens general de 0,9%, amb baixada dels espanyols i francesos, i increment en un 10,5% dels excursionistes d’altres nacionalitats que passen de poc més de 65.000 l’agost del 2023 a 71.864 el mes passat.

La reducció del nombre de visitants que passen unes hores al país és més acusada entre els espanyols, que baixen un 8,6% fins als 135.242, i hi ha una petita reducció dels francesos, que són un total de 502.566. En el cas dels turistes, els que dormen al Principat, la xifra d’espanyols és de 323.057 i la de francesos, de 127.544, amb una pujada de quasi el 14%. I la mitjana de pernoctacions segueix en les 2,9 nits per persona, com l’agost passat. La majoria, un 76,3%, han fet nit en un hotel, aparthotel o apartament turístic. El motiu principal del viatge a Andorra continua sent el de compres, que esmenten un 64,6% dels visitants.