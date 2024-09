La Cambra posa en relleu la manca de treballadors i la necessitat de garantir l'accés a l'habitatge

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cambra de comerç ha presentat aquest matí l'informe econòmic del 2023 tot destacant que les previsions apunten que l’any 2024 el creixement econòmic se situarà al voltant del registrat el 2023, amb la construcció i el turisme com a principals motors de l’economia.

Per la Cambra, la dignificació del sector turístic és un dels eixos principals que cal abordar, com també l’adequació del marc migratori a les necessitats reals. L’objectiu és trobar un equilibri entre els serveis que es necessiten i les limitacions actuals, com ara la manca de treballadors i la complexitat associada a la seva contractació. En aquest sentit, la institució remarca que l'accés a l'habitatge esdevé una peça clau per la creació d'un entorn on els nous residents i professionals puguin establir-se amb seguretat i estabilitat.

La Cambra, en la presentació de l'informe. ha destacat que l’economia andorrana, en la seva evolució durant els primers mesos del 2024, ha estat moderadament positiva. Aquest creixement moderat es deu a l'increment de visitants i l'augment de les importacions. El mercat laboral també mostra símptomes de desacceleració, en part frenat per la limitada disponibilitat de mà d’obra, i amb l’atur en mínims històrics.

Les perspectives apunten a un creixement similar al registrat l'any 2023. Entre els factors que afavoriran el creixement de l’economia, la Cambra assenyala la millora de les condicions financeres en un context de pressions inflacionistes més baixes, la bona dinàmica que està mostrant la inversió productiva o els nivells de confiança empresarial. També destaca la millora de les rendes del treball com a factor impulsor del consum, i les previsions de creixement relativament favorables a les economies de l’entorn, en especial a Espanya. Com a contraposicó, la Cambra mostra com a principal font de risc, la incertesa geopolítica a escala global.

La institució considera essencial diversificar l'economia i atraure inversió estrangera d'alt valor afegit, tot preservant el pilar econòmic del turisme. Un altre aspecte essencial que considera la Cambra, és la necessitat de preservar un sistema fiscal competitiu que suposi un avantatge diferencial per mantenir o radicar l’activitat de les empreses en territori andorrà. També creu important crar una zona franca d'alt valor afegit, com a resposta a una demanda reiterada del sector.

Des de la Cambra s’aposta per la creació de noves infraestructures que impliquin un creixement sostenible, afavoreixin l’activitat econòmica i millorin la qualitat de vida dels ciutadans. Per aquest moitu, la Cambra ha celebrat la millora dels accessos amb França i Espanya, així com l’ampliació de les connexions aèries, però remarcant que la mobilitat interna continua sent un repte per a la qualitat de vida dels ciutadans.

Respecte l'acord d'associació, l’encomana de la Cambra al Govern seria l’acompanyament a les empreses en el canvi de paradigma per assegurar la seva activitat i competitivitat i considera que és fonamental garantir la singularitat del país, especialment en matèria de seguretat i ordre públic.