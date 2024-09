El centre de salut mental es mantindrà tot i el rebuig

El plantejament del ministeri i el SAAS quan es va prendre la decisió de treure fora de l’hospital les consultes externes de salut mental era apropar aquesta atenció a la comunitat, normalitzar-la amb l’afany de lluitar contra l’estigma d’aquestes malalties. Ho va explicar ahir la ministra de Salut, Helena Mas, al Parlem-ne, de Diari TV, puntualitzant que múltiples edificis residencials d’Andorra ja conviuen amb consultes de professionals sanitaris, inclòs el triat per ubicar el centre de salut mental, el Ròdol escaldenc. I que entre aquestes consultes extrahospitalàries també n’hi ha de psicòlegs o psiquiatres. Però el que s’han trobat ministeri i SAAS és l’oposició dels residents del bloc, i en part motivada per idees preconcebudes sobre aquestes patologies. La ministra de Salut, Helena Mas, va exposar que en una reunió mantinguda a mitjan juliol amb els residents de l’edifici ja va intentar convèncer-los que el nou dispositiu sanitari no alteraria la convivència, rebatent arguments com ara el del risc de major perillositat a l’escala. La intranquil·litat veïnal no s’ha esvaït, les obres que ja haurien d’haver començat es mantenen en espera i tot resta pendent de la reunió que se celebrarà la setmana que ve entre ministeri, SAAS i veïns. Però la ministra va esgrimir que difícilment hi haurà canvis al projecte.

“[Sobre l’alternativa] Penso que no es podrà fer aquesta interacció interna”

Helena Mas, Ministra de Salut



Sí que s’han avaluat opcions per evitar que les consultes infantojuvenils, les úniques que compartiran espais amb els veïns –vestíbul i primera planta–, puguin usar també l’entrada independent a peu de carrer que tindran les d’adults i la unitat de conductes addictives (UCA). Però Mas va explicar que és una solució “molt complexa” i amb implicacions com ara “el retard de l’obra, l’increment de costos o la reducció d’espais. Penso que no es podrà fer aquesta interacció interna”. La ministra va insistir que el que detallaran als veïns en la reunió és “un projecte molt sòlid” que no ha de comportar “cap perjudici per als residents”. La voluntat era que ja funcionés entre final d’aquest any i principi de l’any que ve, però caldrà veure com afecta el retard en l’inici de les obres.

La ministra de Salut, ahir al plató de Diari TV.Fernando Galindo

“Crec que hi ha els recursos necessaris [al SAAS] per als casos de major complexitat”

Helena Mas, Ministra de Salut

La ministra va recordar que el nou dispositiu fa part de la reorientació de la salut mental emmarcada en el pla Pisma i de la qual també penja l’entrada de la psicologia a la cartera de serveis sanitaris. Els professionals convencionats amb la CASS són dotze i la ministra va avançar que s’estan treballant millores en els processos pactats inicialment que permeten deu sessions més cinc d’opcionals. Consisteix en la incorporació d’una primera visita de diagnòstic que haurà de determinar les sessions que calen. Mas va assenyalar que la incorporació dels psicòlegs fins ara privats ha de contribuir a descongestionar el servei del SAAS i que amb la configuració de la plantilla actual, que ha sumat diferents perfils professionals, “crec que hi ha els recursos necessaris per als casos de major complexitat”. Sobre la línia verda de prevenció del suïcidi, va destacar la importància de “parlar-ne” públicament i va indicar que ja hi han trucat algunes persones.

INICIAR L'OBRA DE L'HOSPITAL AQUESTA LEGISLATURA El pressupost de l’any que ve incorporarà una partida per “accelerar el projecte funcional” de l’ampliació de l’hospital. Una obra d’envergadura que Helena Mas confia que pugui arrencar aquesta legislatura. Ha de suposar que diferents serveis –bloc quirúrgic, urgències– disposin de més metres. “No serà tant per a hospitalització perquè de llits estem bé”, va esgrimir.



Mas també es va referir a un dels temes dels darrers dies, la compareixença per Grifols que assumiran ella mateixa i Conxita Marsol. Va justificar que en parlin els titulars dels ministeris de tutela i va tornar a lamentar “la pèrdua de Grifols, era un diamant per poder desenvolupar un pol de recerca”. Però va assegurar que se segueix treballant per atreure al país nous sectors i diversificació.