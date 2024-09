'Andorra pam a pam', el joc sobre el Principat

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'empresa Mediterrània Games ha creat el joc de taula: 'Andorra pam a pam'. El joc, està dissenyat per jugar amb amics i família i té com a objectiu convertir els participants en experts d’Andorra a través de preguntes, dibuix, mímica i orientació.

El joc d’Andorra desafiarà als participants a respondre preguntes, fer mímica i dibuixar sobre art, cultura i natura del país. Està dissenyat per jugar a partir de 4 jugadors i permet participar en equip. Es compon de 180 preguntes, dividides en tres categories amb 60 preguntes cadascuna: Art i cultura, Comerç i territori, i Natura i entorn. Les preguntes d'art i cultura poden incloure reptes com representar el Contrapàs, o saber quin edifici es va cremar en un incendi al 1972. També hauran de dibuixar el Mirador del Roc del Quer o els Llacs de Tristaina, per tal que ho endevini la resta de l’equip.

El joc inclou un tauler, 1 dau, 180 preguntes i 6 fitxes de colors, i es pot comprar tant a través de la pàgina web de l'editorial mediterrània, com a diversos establiments del país, on estarà disponible a partir de l'11 de novembre, per un preu de trenta euros.