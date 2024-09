AE pregunta a Govern si aplicarà l’acord amb la UE abans de votar-se

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant posa el crit al cel perquè el Govern pugui estar disposat a aplicar l’acord d’associació sense consultar la ciutadania. Per al grup, aquesta seria una mesura profundament preocupant, “atès que això suposaria evitar el debat i la consulta amb la ciutadania”, exposa en un comunicat. Per aquest fet, el partit demana a Govern si “pretén aplicar provisionalment l’acord d’associació amb la Unió Europea sense consultar la ciutadania”. La formació recorda que la legislació vigent a Andorra no permet que aquest tipus d’acords es posin en marxa sense els processos legals adequats.