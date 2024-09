La 4a campanya nacional 'Mou-te per la teva salut 'vol arribar als 100 milions de passes

Publicat per AgènciesRedacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 4a Campanya nacional de promoció de l'activitat física, la qual es durà a terme del 19 de setembre al 19 d'octubre sota l'eslògan 'Mou-te per la teva salut', ha canviat de metodologia i, enguany, proposa un repte col·lectiu i un altre individual. "Hem substituït les activitats que es van fer l'any passat a totes les parròquies amb aquest repte que ens ha semblat com una iniciativa més atractiva per a tothom" ha esmentat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. En aquest sentit, a través de l'aplicació Fittoken Move, es comptaran tots els passos realitzats per poder arribar a sumar 100 milions de passes entre tot el país. Pel que fa al repte individual, l'objectiu serà arribar a les 120.000 passes que, assolint-ho, s'entrarà en un sorteig de 32 premis atorgats pels set comuns i el Govern.

La iniciativa, transversal entre els Ministeris d’Esport, Salut i els comuns, recorda que l’OMS recomana que la població acumuli entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física. “Amb aquests incentius, ja que cada repte té associat un premi, contribuïm al foment de l’activitat diària, que, en aquest cas, només requereix sortir a caminar i sumar passes”, ha relatat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.