Salut i logopedes pacten menys ‘traves’ per renovar alguns tractaments

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Salut ha arrencat el mes de setembre intentant acostar posicions amb els tres col·legis professionals que no s’han sumat al pacte nacional: logopedes, fisioterapeutes i podòlegs. A les reunions hi havia la titular de la cartera, Helena Mas, però també el cap de Govern. La presidenta del Col·legi de Logopedes, Sara Fité, explica que la decisió de no sumar-s’hi la va motivar “la falta de concreció”, que no aprofundeixi més “en la realitat andorrana” quan la logopèdia el que necessita ara són “respostes a necessitats que tenim des de fa molt de temps” i que no han arribat en les múltiples reunions que han mantingut amb el ministeri. Fins ara. Perquè de la reunió amb Espot i Mas van arrencar el primer compromís, reunions bimensuals per abordar les diferents qüestions pendents i la posada en marxa d’una prova pilot per posar en mans dels mateixos professionals de la logopèdia les renovacions de tractaments.