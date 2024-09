Nova edició de ‘Canya als museus’ per dinamitzar els equipaments museístics

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura, Joventut i Esports presenta les activitats associades a la iniciativa ‘Canya als museus’ i que se celebraran als equipaments gestionats pel Govern entre el setembre i el febrer de l'any que ve. La programació està formada per activitats variades en temàtica i format amb l’objectiu d’interpel·lar un públic molt ampli, així com oferir experiències basades en l’aprenentatge, la reflexió i el gaudi. ‘Canya als museus’ també té com a objectiu establir un marc per a l’intercanvi de coneixements entre els assistents, els professionals que encapçalen les activitats i les col·leccions dels museus.

Del conjunt d’activitats d’aquesta temporada destaquen el cicle de concerts organitzats en col·laboració amb l’ONCA i que combinen la música clàssica i l’espai arquitectònic romànic; les visites nocturnes de les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella; els tallers per a infants i famílies, i la presentació de “El mal donat” a Casa Rull i la xerrada de Jorge Cebrián sobre Boris I a Casa Areny- Plandolit.

Per participar a les activitats cal reservar a través de Govern. Així mateix, les activitats són gratuïtes per a posseïdors del Carnet Jove.