Mossèn Antoni Elvira ja és el nou rector de Sant Pere Màrtir

Mossèn Antoni Elvira és des d’ahir al migdia, oficialment, nou rector de Sant Pere Màrtir. Elvira substitueix Jaume Soy, que s’ha jubilat després d’haver estat 29 anys a Escaldes-Engordany, primer acompanyant mossèn Blai i posteriorment, i en la darrera època, com a rector d’Escaldes-Engordany, càrrec que ha ocupat els darrers disset anys. La missa en què va tenir lloc el relleu, i que va ser presidida per l’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va comptar amb la presència de molts feligresos i també membres de la corporació comunal, tant majoria com minoria, i la ministra d’Afers Socials, Trini Marín.