Els mestres reclamen millores laborals per dignificar la professió

Dolors Moreno

El Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) arrenca el curs advertint de la necessitat d’implementar millores laborals al cos docent per destensar un col·lectiu que assumeix més responsabilitats i càrrega de feina. En l’àmbit salarial hi ha dues qüestions prioritàries: que arrenqui la implementació de la carrera professional dotant-la amb partida pressupostària i la revisió de les graelles salarials. El sindicat ha de mantenir una trobada amb Funció Pública per abordar totes dues qüestions. Perquè la concepció tècnica de la carrera ja es va treballar amb el ministeri d’Educació el curs passat “però la qüestió ara és el pla d’aplicació”, remarca el secretari general del sindicat, Sergi Esteves, i el pes recau en Funció Pública i Finances. “Si no es tira endavant, serà una manca de voluntat política per dignificar la feina dels treballadors públics”, sosté Esteves. I recorda que el cos docent ha assumit més “dificultats i complexitat” de l’entorn educatiu, a banda de ràtios més grans i la feina extra per l’aplicació del Permsea, el pla estratègic de l’escola andorrana. En contrapartida, afegeix, tampoc s’han revisat les graelles salarials. Com a cos especial, entren en la primera fase de l’estudi impulsat per Funció Pública.