La baixada de la natalitat afecta les aules

Verificat per

Verificat per

Publicat per

L’inici de curs va significar el retorn de tots els alumnes a les aules, des de maternal fins als estudis superiors. És precisament a les classes de maternal on s’ha començat a notar una tendència que ha crescut durant els últims anys: la davallada de la natalitat.

Les dades proporcionades pels tres sistemes educatius principals així ho reflecteixen. L’andorrà, el sistema majoritari, aquest any compta amb 104 alumnes de maternal menys. El curs 2023-2024 tenia 859 nens que feien els seus primers passos en el món educatiu, i aquesta xifra enguany s’ha reduït a 755. Pel que fa a la primera ensenyança, la xifra també s’ha reduït i ha passat de 1.716 alumnes a 1.665. De la mateixa manera, la 2a ensenyança ha passat de 1.432 a 1.378. La davallada de nens no ha suposat que s’hagin de tancar aules. Encara més, tot i perdre 100 estudiants, enguany hi ha 3 aules de maternal més. En part, “per la distribució dels nens segons la necessitat de la parròquia”, segons va explicar el Govern.

El segon sistema per nombre d’estudiants, el francès, aquest any compta amb 570 alumnes a maternal i 1.184 a elémentaire. Una variació negativa de 40 alumnes menys segons les dades de la delegació francesa d’ensenyament. Al lycée Comte de Foix, el nombre d’alumnes és similar al de l’any passat: al Collège són 1.016 nens, i al lycée professional, 222, mentre que al lycée general i tecnològic n’hi ha 369.

El sistema espanyol tampoc se salva de la baixada de natalitat. La conselleria d’Educació a Andorra va compartir amb el Diari que compten amb 518 alumnes a infantil, 1.175 a primària, 963 a secundària i 404 a batxillerat, amb una disminució de 57 alumnes respecte del curs passat.

La reducció de nens a les aules d’infantil s’entén, en part, analitzant la tendència de la natalitat. El 2021, any de naixement de la majoria d’alumnes que entren enguany al sistema escolar, van néixer 503 nadons. En aquell moment, per trobar una xifra més baixa, calia remuntar-se a l’any 1979, amb 479 nens. Els següents anys, 2022 i 2023, la xifra s’ha mantingut a la baixa, amb 502 i 458, respectivament. Aquestes dades han provocat que la piràmide demogràfica s’inverteixi, amb més defuncions que naixements.