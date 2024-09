Sol i temperatures altes durant el dia amb inversió a la nit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La neu ha aparegut per primera vegada aquesta temporada. Les precipitacions que s’anunciaven han arribat de manera feble als cims del país. El servei de Meteorologia destaca que aquests dies són “de contrastos”, perquè al nord hi ha nuvolositat baixa i al sud “el cel està ben serè”.

Avui diumenge el dia serà assolellat, amb temperatures diürnes més altes, però hi haurà inversió tèrmica a la matinada. Les màximes seran de 24 graus positius a Andorra la Vella, 21 graus a 1.500 metres d’altitud i 9º al Pas de la Casa. Les mínimes seran de 6 graus positius a Andorra la Vella, 1º a 1.500 metres i 2º al Pas de la Casa. La isoterma dels zero graus se situarà a 4.500 metres d’altitud, tant al migdia com a la nit.

Demà el temps també serà assolellat, però l’ascens de latitud de l’anticicló atlàntic pot tornar a portar un lleuger increment del vent de nord.