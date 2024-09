El primer dia de classe faltaven per cobrir deu places de professors

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El curs va començar amb al voltant de l'1% de places que faltaven per cobrir, és a dir, a finals d'aquesta primera setmana només hi ha vuit llocs de treball sense cobrir. "En aquests moments d'inici de curs estem contents de com tenim la situació perquè gairebé la tenim totalment coberta", explica el secretari d'Estat d'Educació, Josep Anton Bardina. A més, es mostra optimista amb les places que manquen, ja que "amb les entrevistes que estem fent aquesta setmana podríem dir que aviat es cobriran", va detallar el dijous. Ses de la secretaria d'Estat d'Educació manifesten que ara mateix la situació està controlada i, per tant, no preocupa en excés.

De fet, el primer dia de classe les places que mancaven n'eren deu. "De 1.300 places, en números rodons, a l'inici de curs escolar, vam haver de contemplar 315 persones interines per suplir classes que necessitàvem cobrir. D'aquestes 315 classes, el dia 9 n'havíem cobert 305, i ens faltaven aquestes deu per cobrir", relata el secretari d'Estat.

Bardina assegura que des dels mitjans de comunicació s'ha donat una imatge de borses d'interinatge "tensades" o de "caire catastròfic", però que "ni de bon tros estem aquí". Des del Govern asseguren que "estan en una situació de control" i que "històricament ho hem pogut cobrir sempre tot".

El secretari d'Estat indica que normalment la dificultat per trobar substituts ve condicionada pel perfil de professors que es busca. "Depenent de quina cobertura de plaça estem buscant, se'ns fa més fàcil o més difícil poder-ho cobrir" esmenta Bardina, que ho exemplifica d'aquesta manera: "Si busco un mestre generalista d'educació primària, segurament serà molt més fàcil que buscar un professor de segona ensenyança amb titulació de física i que parli francès".

"Recordo l'any passat, una situació d'un perfil molt determinat amb una escola molt determinada, que va estar gairebé tres mesos sense poder-se cobrir. Vam agafar una persona per cobrir la baixa i aquesta persona que havíem agafat se'ns va posar de baixa. Si ja és difícil trobar un perfil, imagina't haver-ne de trobar un segon", comenta. En aquest sentit, afirma que "és veritat que hi ha borses que no estan amb molts efectius, n'hi ha algunes que estan a zero", però que en aquests instants "tampoc els necessitem ara", remarca Bardina, que argumenta que les llistes són molt volàtils i que hi ha situacions que no es poden controlar com per exemple quan "cinc docents vindran a presentar la baixa". En cas de necessitar més professors, el ministeri ha tornat a obrir converses, com ja han fet anys anteriors, amb la part espanyola i la francesa per poder captar nous docents que estiguin interessats amb les ofertes del país, a través d'institucions com el col·legi de llicenciats o algunes universitats concretes.

Sobre la possibilitat que arribin candidats provinents dels països veïns, Bardina assevera que d'ofertes n'hi ha i que les condicions no són dolentes. "Quan et ve una persona i et diu que l'oferta és bona, però la dificultat de l'habitatge o la dificultat de viure a Andorra és un problema, acaba caient aquesta oferta", declara, en referència a l'accés a l'habitatge. "Penso que hem d'intentar millorar o alinear-nos amb un model de creixement de país que ens pugui donar resposta amb temes tan bàsics com que aquesta gent tingui un lloc on viure", acaba opinant.

D'altra banda, Bardina ha anunciat que a partir d'aquest primer trimestre del curs escolar podria començar a posar-se en marxa el nou projecte en el marc de la formació professional anomenat Observatori de la Formació Professional.