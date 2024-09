La llibreria i la pell

Si és un lector amb bon gust que domina la llengua francesa i vol comprar alguna novetat de Gallimard o Actes du Sud a Andorra, ho tindrà, a partir d’ara, més difícil. La Llibreria Francesa d’Escaldes-Engordany –local emblemàtic i ben nodrit– abaixa la persiana definitivament. El mes de juny passat ja va aturar l’activitat i el seu fundador i gestor anuncia ara que no tornarà a reactivar la venda en un altre local de la parròquia central. Serà la seva filla qui s’encarregui d’oferir obres en francès a la llibreria Món de Paper de la Massana, un establiment (davant del comú) on també es ven material d’oficina i on hi ha estoc de literatura catalana i castellana.

POCS LECTORS

“La gent ja no llegeix llibres. Tothom està absorbit pel mòbil. Els joves, els primers”, lamenta Jean Alexandre Bellard, el fundador. El descens de compradors-lectors i un cost del lloguer cada cop més difícil d’assumir van empènyer el llibreter fins a la decisió final, la menys desitjada, de tancar. Ara, Bellard continua ocupat subministrant llibres de text i mobiliari a les escoles del país.

La francesa, com es coneixia popularment la llibreria, va obrir les portes fa 29 anys en un local que quedava davant d’Andorra 2000. Catorze anys més tard, Bellard va traslladar el negoci a la part alta de l’avinguda Carlemany, que és on ha estat obert fins ara. Francès originari de París i format en electrònica, Bellard va arribar a Andorra fa 42 anys. Durant la primera etapa al país va regentar una pelleteria (quinze anys al capdavant del negoci). Era l’època d’auge de la pell. Amb dotze pelleteries al país. Però la gent va començar a perdre interès en aquest material (“Brigitte Bardot ens va fúmer”, assegura) i Bellard va canviar de sector.

Ara, però, la literatura comença a seguir els passos de la pell: “La pèrdua d’interès pels llibres és molt gran. A França, des de ja fa temps, les llibreries desapareixen una rere l’altra”. La cultura de la lectura s’esvaeix. L’hàbit es desinfla.

UNA ALTERNATIVA

El malaurat tancament de la francesa pot dur-nos, però, de retruc, a la Moby Dick, un local que combina escola de llengua i llibreria especialitzada en col·leccions de butxaca, tot en francès. El negoci es troba al carrer de l’Alzinaret, molt a prop de la plaça Guillemó, i té un estoc magnífic de Folio i Livre de Poche: bouquins portables d’entre dos i dotze euros. Annie Ernaux, Amélie Nothomb o Michel Houellebecq en llengua original i a un preu molt assequible. Poques excuses es poden trobar.