Els lladres van robar productes per valor de 2.500 euros

Les tres persones detingudes per la presumpta implicació en diversos furts en establiments comercials són tres homes no residents de 28, 29 i 36 anys. Els agents van efectuar el control dels tres arrestats després que una òptica de l’avinguda Meritxell alertés el cos d’ordre que un grup de persones n’havia sostret quatre ulleres. La policia va rastrejar la zona i va trobar els dos vehicles, de matrícula francesa, amb què els sospitosos s’havien desplaçat fins al Principat. A l’interior dels cotxes es van descobrir més de quaranta peces de roba amb les alarmes i les etiquetes posades, les ulleres que havien furtat a la botiga i set perfums. El preu de cost de tota la mercaderia sostreta a les parròquies centrals i el Pas supera els 2.500 euros.

Els darrers dies, la policia també ha detingut un home de 32 anys a Sant Julià de Lòria com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual arran d’una denúncia de la seva companya de pis, a qui hauria agredit sexualment.

Finalment, un altre home, de 32 anys i no resident, va ser arrestat a la frontera amb França com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per haver-se identificat amb una identitat falsa.