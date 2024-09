El deute de Naturland és de 7 milions després de retallar-lo un 40%

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Naturland ha reduït l’endeutament amb les entitats financeres en un percentatge del 40% en quatre anys. En xifres absolutes, quan Xabier Ajona va ser nomenat director general de l’ecoparc lauredià, el deute de l’empresa amb els bancs era d’aproximadament 11 milions d’euros, mentre que ara se situa en uns set milions.

Segons va explicar aquesta setmana Ajona en una trobada amb el Diari, la millora de la situació financera de Camprabassa, la societat que gestiona les operacions de Naturland, s’ha aconseguit gràcies als recursos generats pels productes i serveis oferts als clients. “Hem utilitzat les aportacions comunals, cada vegada més reduïdes, per fer inversions que ens permetessin continuar creixent. D’aquests ingressos s’ha derivat una reducció de l’endeutament”, va detallar el director general. Ajona recalca que aquest és el compromís adquirit amb el consell d’administració de Camprabassa.

“Hem aconseguit treure algunes pedres d’una motxilla molt pesant que ha estat un llast [...]”

Xabier Ajona, Director general de Naturland





Cal recordar que aquest any el comú de Sant Julià de Lòria ja no farà cap més aportació econòmica directa a Naturland. Segons el pla financer de Camprabassa aprovat per l’assemblea general de la societat el juny del 2021, el 2024 la corporació encara havia d’injectar-hi 300.000 euros i, el 2025, 200.000 euros, mentre que el 2026 el full de ruta preveia l’aturada de les transferències. Fa tres anys l’aportació comunal era de mig milió d’euros, mentre que el 2018 i el 2019 va ser d’1,4 i 1,3 milions, respectivament.

Ajona qualifica de “molt important” la reducció de l’endeutament amb les entitats financeres. “Hem aconseguit treure algunes pedres d’una motxilla molt pesant que ha estat un llast i ha fet les coses més difícils”, va admetre. Tot i això, el director general espera que la baixada dels tipus d’interès tingui un “efecte normalitzador” en les partides d’endeutament.

AVAL COMUNAL

Si bé és cert que aquest any Naturland ha funcionat sense suport econòmic del comú, també ho és que la corporació va avalar noves línies de crèdit, destinades, sobretot, a finançar noves inversions i despeses corrents. Concretament, el comú va garantir el pagament dels crèdits davant de les entitats financeres per 1,5 milions d’euros. “Vam arribar a un acord amb la corporació perquè no fes més aportacions directes, però ja havíem planificat que disposaríem d’aquells diners. Aleshores el que vam fer va ser trobar una solució amb els bancs, amb qui hem guanyat confiança en els últims anys”, va explicar Ajona.

A part de les aportacions directes i l’aval davant de les entitats financeres, en els últims anys el suport del comú a l’ecoparc va traduir-se, el març del 2022, en la transformació de 6,4 milions d’euros de deute de Camprabassa en accions de la corporació a l’empresa.

La renovació de càrrecs al comú arran dels resultats de les eleccions del desembre del 2023 va comportar canvis al consell d’administració de Camprabassa. Aquest fet, de retruc, va endarrerir la posada en marxa d’una nova atracció, programada inicialment com una de les novetats més importants de la temporada d’estiu d’aquest any. Ajona preveu que aquestes instal·lacions, de què no va voler revelar els detalls, puguin posar-se en marxa l’any que ve.