La CASS ha finançat 17 tractaments de fertilitat aquest any

Aquest any, 17 dones s’han beneficiat del finançament que ofereix la CASS per a la reproducció assistida. En total, segons les dades de la CASS, s’han realitzat 34 sol·licituds, de les quals 7 han estat denegades i 10 s’estan estudiant, a banda de les acceptades. De les 17 dones que han accedit al finançament, totes han acudit a centres espanyols per realitzar el procés.

El 2023 es van realitzar 74 sol·licituds de reproducció assistida, de les quals 53 es van atorgar i 21 no complien els criteris establerts per la reglamentació vigent. Els requisits per accedir al finançament són, d’una banda, justificar ser infèrtil. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), es pot parlar d’infertilitat quan, després d’un any o més temps de relacions sexuals habituals sense protecció, no s’ha aconseguit quedar embarassada. De l’altra, es poden beneficiar del finançament totes aquelles dones majors de 18 anys i menors de 42, o bé dones sense cap fill previ o parelles sense cap fill en comú, segons va explicar Govern l’any 2022, quan es va anunciar la mesura.

Pel que fa a les tècniques de reproducció humana assistida, la CASS inclou inseminació artificial, fecundació in vitro, diagnòstic genètic preimplantacional, criopreservació de gàmetes, i es podran fer un màxim de dos cicles. De moment, ja que no hi ha cap centre al Principat on es realitzin aquestes tècniques, les dones aprovades pel tractament poden escollir si anar a algun centre especialitzat espanyol o francès i la CASS cobreix el 75% si el procés es fa en centres públics, el 20% si es fa en privats i, en el cas d’hospitalització, fins al 90%.