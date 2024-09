Argentinos en Andorra s’implica per evitar una allau de temporers

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La gran quantitat de compatriotes que s’estan adreçant a l’entitat interessats a viatjar a Andorra per fer temporada ha posat en alerta Argentinos en Andorra, que aquests dies està intensificant els missatges a les xarxes socials per aconsellar als que volen fer el trajecte que abans s’informin amb fonts oficials –essencialment, el servei d’Immigració– de les condicions per obtenir el permís i de la realitat laboral. L’objectiu és evitar una nova allau de persones com la de fa un parell de temporades, moltes de les quals van haver de marxar en no trobar un lloc de feina. “Estem rebent molts correus de persones que tenen intenció de venir al país. D’una banda, tenim la bona sensació que la gent ho està fent amb temps, correctament, però el risc és una nova allau”, indica Marcelo Ponce, president de l’entitat. En alguns casos, ja se’ls adrecen persones amb bitllets d’avió comprats per a l’octubre, el novembre o també el desembre, “i ja no hi ha marxa enrere”, però en la mesura que sigui possible volen prevenir frustracions futures. “No hi ha cap responsable, ni culpable, a les persones les mou la necessitat, però entre tots, amb el Govern, les empreses, hem d’intentar no caure dues vegades en la mateixa pedra”, insisteix.

De fet, Argentinos en Andorra ja es va adreçar al ministeri d’Interior per informar-lo de la situació “de molta inquietud per viatjar a Andorra”, i Ponce celebra la resposta de l’administració. El ministre portaveu, Guillem Casal, va assenyalar aquesta setmana que es faran contactes diplomàtics amb les autoritats dels països d’origen dels eventuals treballadors temporers per informar de les condicions de les quotes, com ja s’havia fet a l’estiu, amb l’objectiu que flueixi la informació veraç i institucionalitzada. Primer caldrà definir, però, els contingents de treballadors que s’aprovaran per cada sector, una mesura que se sol aprovar a l’octubre. L’any passat van superar les 5.500 autoritzacions entre tots els sectors, però no es van arribar a consumir el 100% fruit també de la política migratòria postpandèmia que havia flexibilitzat la possibilitat de passar de la quota de temporada a l’anual i la mà d’obra disponible. Ara, però, s’ha tornat a les condicions prèvies i un extracomunitari ho té més complicat per obtenir un permís prorrogable.

Argentinos en Andorra insta els interessats que resolguin qualsevol dubte amb el servei d’immigració a través del correu electrònic, i demanen fer cas omís de qualsevol altre mitjà d’informació, de les xarxes socials o del que es diu en grups de plataformes de missatgeria instantània, perquè “confonen i poden causar-te grans decepcions, angoixes i, fins i tot, grans pèrdues de diners”. Precisament, un dels problemes detectats darrere l’arribada massiva de treballadors essencialment argentins la temporada 2022/23 va ser la informació edulcorada que sovint es donava a les xarxes. Aquest mateix estiu, hi va haver un nou exemple amb un reportatge aparegut a l’edició digital del diari Clarín, referent al país, que destacava les facilitats per establir-se al Principat i la possibilitat d’accedir a sous de 2.600 euros, sense donar gaires més matisos.

L’entitat lluita pel que anomena una migració responsable i insisteix que un factor essencial és combatre amb la comunicació oficial les falses expectatives. El ministeri d’Interior també va traslladar a l’entitat que reforçaria els controls fronterers per evitar la immigració irregular. Ponce, que fa un parell de setmanes alertava de la presència de mig miler de persones en situació il·legal, un fenomen associat molts cops a reagrupaments familiars fora de la norma, indica que la voluntat del col·lectiu que encapçala és evitar patiments innecessaris.

Una altra de les problemàtiques afegides és la de l’habitatge, perquè es pot aconseguir un lloc de feina, però no és evident tenir un sostre digne i que el treballador es pugui permetre. I l’entitat també segueix insistint a través dels seus comptes a les xarxes que cal malfiar-se d’ofertes d’allotjament (i també de feina) que apareguin en xarxes, perquè sovint el que hi ha darrere són intents de frau per aconseguir dades dels interessats o pagaments per avançat. “Ho fem sobretot per prevenció perquè amb el problema de l’habitatge cada cop hi ha més ofertes d’aquest tipus”, lamenta Ponce.