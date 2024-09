Set aspirants a la plaça de notari que queda vacant

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El termini per formalitzar la candidatura a l’oposició per cobrir la plaça de notari que deixarà vacant Rosa Ferrándiz va finalitzar ahir i són set els aspirants que participaran en el procés, aproximadament la meitat dels 13 que van prendre part en l’anterior convocatòria. Però llavors estaven en joc dues places, la que deixava vacant Josep Estañol i una de nova creació per dotar Andorra dels cinc fedataris públics que es consideraven necessaris per assumir el volum de feina. Quatre dels candidats tenen experiència perquè ja van participar en aquella oposició –la primera després que va culminar el 2021 amb l’elecció de Jordi París i Jordi Junyer: són la batlle Mari Àngels Moreno, els advocats Josep Garcia Badia i Mònica Mirabet, i l’oficial del despatx Ferrándiz, Àlex Isanta. Els altres tres són Danae Lorenzo (també oficial de notaria) i els juristes Maria Duró i Marc Alberca.