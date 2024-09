El sector del transport sanitari tindrà el primer conveni col·lectiu d’àmbit nacional

Els tècnics d’emergència han iniciat els primers contactes de cara a començar a negociar un conveni col·lectiu que englobi totes les empreses del país. Si les converses arriben a bon port es tractarà del primer conveni sectorial que funcionarà a Andorra, una assignatura pendent que també ha estat sobre la taula a les reunions de la Comissió Econòmica i Social.

La idea és que tots els treballadors d’empreses d’ambulàncies es regeixin per les mateixes normes i que les condicions laborals siguin iguals per a tothom. Es tracta d’un sector complicat perquè a banda de les empreses privades, també fan aquest servei els bombers i el SUM, que està sotmès al conveni del SAAS. La llei obliga que intervingui un sindicat, juntament amb els delegats de les empreses. Però s’hi està treballant, de moment amb l’elecció dels delegats en aquelles companyies que no en tenen. La Creu Roja no fa serveis hospitalaris. Bàsicament, es tracta d’Ambulàncies Valira (Egara) i Ambulàncies del Pirineu (ADP). Inspecció de Treball també hi ha d’intervenir, ja que es requereix molta participació per tancar el conveni. La primera ja disposa d’un conveni propi, que es va tancar amb l’anterior concessionària –en què també participava l’empresa actual–, però segons aclareixen des de l’USdA el que prevaldria és el nacional.

Difícilment s’aconseguirà igualar els beneficis de què gaudeixen els treballadors del SAAS, amb triennis, festius o salaris. Tampoc els bombers que s’encarreguen de les ambulàncies entren en aquesta negociació, ja que són treballadors públics d’un cos especial. L’objectiu és tenir tancat l’acord durant l’any que ve.

ADP, per la seva banda, ha assumit la tasca que abans corresponia a la Creu Roja, i ho va fer mantenint els llocs de treball dels empleats que pertanyien a l’ONG, els quals disposen d’unes condicions millors que la resta de plantilla contractada, amb salaris més baixos. Als exempleats de la Creu Roja se’ls va respectar l’antiguitat, els triennis i els sous. Va ser una condició imposada per optar a la concessió.

Un altre sector que es planteja tenir un conveni col·lectiu és el de la seguretat privada, en el qual el grup Menta té quasi el monopoli. La principal dificultat és que amb una plantilla tan gran, han de ser més de cent treballadors els que ho demanin. De moment s’està incidint en la tria de delegats.