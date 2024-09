El riu Arieja torna al seu estat després de la coloració verda

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El riu Arieja, a la zona del Pas de la Casa, va començar el dia d’ahir de color verd, provocant certa preocupació entre els veïns que observaven com l’aigua apareixia amb certa coloració, tot i que el color verd va desaparèixer en unes hores. Des del Govern van informar que aquesta pigmentació és deguda a unes proves que es fan a la línia fluvial que connecta amb el riu Arieja, i asseguren que es pot veure la pigmentació perquè els resultats de les proves són favorables, ja que si no aquest color no seria tan vistós. A més, Govern va voler incidir en el fet que les proves es fan de manera habitual sobre les línies fluvials del país. D’altra banda, el comú d’Encamp va comunicar que no tenia cap constància de la pigmentació.