Les webs que suplantaven el Diari per estafar, desactivades

Les webs amb les notícies que suplantaven el Diari d’Andorra per difondre una plataforma d’estafes ja no estan operatives. La policia ha aconseguit amb les accions que va iniciar dilluns que els servidors des d’on s’accedia a aquests continguts manipulats hagin desactivat els enllaços. L’actuació de la unitat de delictes cibernètics del cos de seguretat ha permès solucionar l’afer de manera ràpida i eficaç evitant que es pugui caure en l’engany i que hi hagi més danys per a la imatge del Diari i de les persones afectades.