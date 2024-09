L’oposició defensa que és Espot qui ha de parlar de Grifols

La decisió de la majoria que siguin les ministres d’Economia, Conxita Marsol, i de Salut, Helena Mas, les encarregades de donar explicacions sobre la fallida del projecte de Grifols no ha estat compartida per l’oposició, que esperava que fos el cap de Govern, Xavier Espot, qui sortís al pas per compartir els detalls de l’operació.

“Si no quedem satisfets, continuarem preguntant i tornarem a demanar la compareixença d’Espot”

Pere Baró, President del PS



Des del PS van explicar que la compareixença del cap de Govern es va demanar perquè va ser un dels màxims valedors del projecte i qui va signar el pacte de socis en el seu moment, així com qui va donar la cara al Consell General quan es preguntava sobre l’estat del laboratori. Una opinió que van compartir tant Concòrdia com Andorra Endavant, que van remarcar, com també ho va fer el PS, que les dues ministres escollides per comparèixer a la comissió no van tenir part en el naixement del projecte i, per tant, pot ser que no siguin coneixedores de tots els detalls.

“Un líder ha de donar la cara per explicar els projectes que tiren endavant i els que no”

Carine Montaner, Presidenta d’Andorra Endavant





El president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, va mostrar-se obertament descontent amb les formes que Govern va fer servir per comunicar la decisió, ja que ells van ser els que van demanar la compareixença d’Espot i es van assabentar de la resposta per la premsa. Un gest que Baró va definir de “manca de respecte polític”, tant al seu partit com a la comissió d’Economia de la qual ell mateix és vicepresident.

“Grifols ha estat el gran fracàs del Govern per atraure inversió estrangera”

Pol Bartolomé, Conseller General de Concòrdia



Baró també va posar en dubte el mecanisme que es va oferir des de Demòcrates per rebre resposta del cap de Govern, les preguntes orals i escrites. En aquest sentit, Baró es va mostrar taxatiu i va dir que “a les sessions de control a Govern se’ns amaga informació”, referint-se a totes les vegades que van preguntar per l’estat del projecte i des de Govern es deia que tot anava bé, quan ja s’havien celebrat reunions en les quals la directiva de Grifols havia advertit de la dificultat per tirar endavant el centre. Tanmateix, va afegir que esperaran les explicacions de les ministres i “si no quedem satisfets, continuarem preguntant al cap de Govern i tornarem a demanar-ne la compareixença si creiem que fa falta”, va avançar Baró.

Des de Concòrdia, el conseller general i membre de la comissió d’Economia, Pol Bartolomé, va demanar mirar més enllà de qui compareix a la comissió –tot i que també va demanar la presència d’Espot– i que s’abordi el tema de la inversió estrangera al país. “Grifols és el fracàs del Govern per atraure inversió estrangera, fa molts anys que es parla de grans projectes i no arriben”, va sentenciar Bartolomé, que va avançar que a la comissió legislativa demanaran per aquest tema, a banda dels dubtes que puguin tenir relacionats amb Grifols i el pacte de socis que es va firmar i que estan revisant amb la documentació aportada pel Govern.

La presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va compartir que la no compareixença d’Espot “ens sorprèn molt”, i va afegir que “un líder ha de donar la cara per explicar quan els projectes tiren endavant i també per explicar els motius quan no ho fan”. Montaner també va reiterar la satisfacció del seu partit amb el fet que el laboratori no es faci perquè “el pacte de socis no respectava la llei i es van adoptar molts compromisos fora del marge legal”. Per aquest motiu, des d’Andorra Endavant “vam demanar la nul·litat del text”, va acabar Montaner.