Bombers ajuda a una persona que s'havia quedat bloquejada a la via ferrada d'Erts

El grup de rescat de muntanya dels bombers va haver de fer una intervenció, ahir, a la via ferrada del Roc de la Coma d'Erts, on una persona havia quedat bloquejada i, en veure's incapaç de continuar endavant, va requerir l'ajuda de l'equip de rescat. Es va activar un binomi dels bombers que es va desplaçar al lloc dels fets, i un cop van trobar l'excursionista, el van ajudar a superar el pas on havia quedat bloquejat. L'afectat, juntament amb els efectius dels bombers, van poder sortir de la via per la seva escapatòria.

Bombers demana ser prudent a l'hora de fer activitats a la muntanya, i fer una elecció acurada, adaptada al nivell de cadascú, per així poder evitar problemes i ensurts inesperats.