Arrestat per fugir després de tenir un accident i donar positiu en alcoholèmia

La policia va detenir, el dijous, a dos conductors per conduir sota els efectes de l'alcohol. El primer arrest es va produir a quarts de vuit del vespre, després que el conductor d’un turisme, de 34 anys, tingués un accident de danys materials contra un altre vehicle i marxés. Els agents el van localitzar ràpidament en un establiment de restauració amagat a la part posterior del local. Va donar 1,51 a la prova d’alcoholèmia.

Prop de les nou de la nit, la Policia va detenir un altre conductor, de 33 anys, amb una taxa d’1,01 grams d’alcohol per litre de sang després d’un altre accident de danys materials a la rotonda del KM 0 entre el turisme que conduïa i una motocicleta. Tot i abandonar inicialment el lloc de l’accident, va tornar uns minuts després i es va sotmetre a la prova d’alcoholèmia donant un resultat positiu.

Detingut per abusar, presumptament, de la seva parella

Els darrers dies, la Policia va detenir un home de 32 anys a Sant Julià de Lòria com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual arran d’una denúncia de la seva companya de pis, a qui hauria agredit sexualment.

Controlat a la frontera amb una identitat falsa

Un home, de 32 anys i no resident, va ser arrestat a la frontera amb França com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per haver-se identificat amb una identitat falsa.