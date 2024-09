Tres detinguts per diferents robatoris a establiments

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha detingut, al llarg d'aquesta setmana, a tres persones com a presumptes autors de robatoris a diferents establiments del Principat. El cos de seguretat va dur a terme l'arrest a una botiga del centre d'Andorra la Vella, on els vigilants de l'establiment van observar comportaments sospitosos de tres individus, que van acabar sent detinguts per la policia com a pressumptes autors de robatori.