Ronchera creu que “cap dona ha de mercantilitzar el seu cos”

El marc legal a Andorra sobre el proxenetisme i el consum de prostitució recull la prohibició del servei. Per aquest motiu, la presidenta de l’Institut Andorrà de la Dona (IAD), Montserrat Ronchera, va explicar al Diari en el marc de la investigació sobre els pisos en els quals s’està exercint la prostitució que “la llei és clara i s’ha de complir” i, en aquest sentit, Ronchera va elogiar la feina de la policia per arribar al fons de l’assumpte.

La investigació policial segueix en curs i fins que s’acabi serà impossible saber si darrere de la feina de les noies hi ha algú lucrant-se a la seva costa o és fruit de la necessitat econòmica i les joves operen per compte propi. En tot cas, Ronchera va mostrar-se ferma en l’opinió que “cap dona hauria de mercantilitzar el seu cos” i entén que hi pot haver situacions econòmiques i socials complicades, però arribar a vendre el cos “és penós”, va sentenciar la presidenta de l’Institut de la Dona. En el cas que les dones actuïn per necessitat, Roncherca va explicar que caldria aplicar mesures socials per evitar que tinguin lloc més casos com aquest.

La implicació ciutadana també és un aspecte clau per millorar la situació de les dones i fer complir la llei, va acabar Ronchera.