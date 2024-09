El rebuig veïnal retarda les obres del centre de salut mental

La reunió entre el SAAS i la comunitat de veïns de l’edifici Ròdol d’Escaldes s’acosta. La trobada és imminent, però encara no hi ha cap data concreta fixada. Les dues parts han proposat dies específics i tot apunta que es reuniran la setmana del 23 de setembre. El propòsit inicial de Salut i el SAAS –tal com va informar la ministra Mas fa uns dies– era trobar-se a principi de la setmana vinent, però la coordinació entre els veïns ha obligat a ajornar la cita.

Meritxell Cosan, directora del SAAS, lamenta “profundament” la molèstia dels veïns davant del trasllat de les consultes de salut mental al bloc on viuen i el missatge que s’envia amb aquest rebuig. “Tot això contribueix a l’estigma. Les malalties de salut mental no suposen cap perill”, expressa. El punt més crític, segons els veïns, és la coincidència física al vestíbul i la primera planta, ja que és en aquest pis on s’instal·larà la zona d’atenció per a infants i joves. “En aquestes consultes s’atendran casos de trastorns autistes o alimentaris, de neurodesenvolupament, de TDAH... Discrepo en el fet que aquest tipus de pacients siguin pacients de risc. No té cap mena de sentit.”

“Començarem les obres per la part d’adults perquè no volem ser invasius” Meritxell Cosan, Directora del SAAS

Les zones ambulatòries haurien d’estar en funcionament a principi de l’any vinent, però les obres han quedat endarrerides per la demora de la reunió entre el SAAS i la comunitat. Cosan assegura que ja haurien d’haver començat i, de fet, avança que s’iniciaran aviat per la part que no afecta els veïns (la de Fiter i Rossell, on hi haurà l’entrada per als adults i la unitat de conductes addictives). “No haver pogut celebrar la reunió no ens està ajudant. Començarem les obres per la part d’adults perquè no volem ser invasius. No podem esperar més. El dret a la salut d’aquests pacients està per damunt.”

El president de la comunitat de veïns de l’edifici confirma que han hagut de plantejar una data una mica més enllà de la prevista pel SAAS. Assegura que ahir al matí es va comunicar la nova proposta a la parapública sanitària i suavitza el missatge donat fa uns dies sobre el motiu del rebuig veïnal. Al·lega que l’oposició es basa en la previsió d’increment de trànsit de gent que implicarà el trasllat: “Algunes associacions s’han queixat d’una estigmatització dels pacients. Nosaltres estem encantats que traslladin les consultes aquí sempre que la part de la primera planta no entri en contacte amb les zones comunes. Demanem que es busqui una manera per evitar que passin per la nostra porta d’entrada. L’entrada de baix, de Fiter i Rossell, no ens molesta.”

El president afegeix que el trànsit de pacients generarà “un desgast i unes despeses que haurem d’assumir els inquilins”. I diu que el trasllat suposa “una invasió de la nostra intimitat” i que “no es pot convertir un espai privat en un espai públic”. Pel que fa a les obres, assegura que les obres sí que haurien començat: “A la planta -1 ja estan treballant.” Considera que la reunió ha de servir per conèixer els detalls del projecte i exposar dubtes: “Ningú ens ha explicat res.” A la trobada, els interlocutors seran Cosan, Marcos Gutiérrez, director assistencial, i Carlos Mur, cap del servei de salut mental.