La població creix en part per l’increment de la comunitat llatina

El ritme de creixement de la població es manté empès pel col·lectiu altres nacionalitats, que són essencialment nous residents de països llatinoamericans. Les dades de l’agost indiquen que l’augment general ha estat del 2,9% respecte al mateix mes que l’any passat; són 2.443 habitants més que deixen el total de ciutadans censats en 86.528, segons apunta el recull mensual d’Estadística. Les persones del grup altres nacionalitats s’incrementen en 2.061 en un any i sumen 14.328, de les quals els residents argentins són 3.165, 772 més que l’agost de l’any passat. La xifra de peruans arribats en els últims dotze mesos (264) suposa una variació de quasi el 58% i situa el total d’aquesta comunitat en 725. Els nacionals colombians també augmenten en 434 residents i sumen 1.221.

Del grup de nacionalitats majoritàries –andorrana, espanyola, portuguesa i francesa– la que més creix és l’andorrana (384 persones més en un any) i l’única que segueix perdent residents és la lusitana, que registra una disminució de 126 persones.

Per parròquies, les que més residents han guanyat des de l’agost del 2023 han estat Encamp, amb 540 inscrits més, que representa un 4,3% d’augment; Andorra la Vella, amb 477 (un 2% més), i Escaldes, amb 426 habitants (un 2,8% més). A la Massana hi ha 301 habitants més i a Canillo, 292. Les variacions més baixes són la de Sant Julià amb 257 residents, un 2,6% més, i la d’Ordino, amb 150 residents, un 2,8%. Cal recordar que aquesta és la població estimada per Estadística i que els censos comunals eleven la població fins a les 92.478 persones.