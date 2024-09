La llista d’espera per ingressar en una residència queda a zero

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, va comunicar ahir en el marc d’una visita institucional a El Cedre per celebrar la festivitat de Meritxell que actualment el comptador de persones en llista d’espera per entrar en una residència està a zero. “Tothom té un recurs assignat. Qui no té concedida una plaça pública està en un centre sociosanitari privat esperant una vacant del sistema públic”, va comentar Espot, que també va remarcar la reconversió durant l’últim any de vint llits hospitalaris d’El Cedre en places de residència per a gent gran. Un altre recurs destacat pel cap de Govern va ser el dels pisos de suport que es construiran a Sant Julià i estaran disponibles el 2028. Espot també va avançar de manera més general que l’executiu estudia altres projectes per cobrir les necessitats residencials de la gent gran, com ara la construcció d’un nou centre sociosanitari a Encamp.