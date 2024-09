El fons de reserva de jubilació guanya 8,4 milions a l'agost

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El fons de reserva de jubilació va tancar l'agost amb 1.767 milions, són 8,4 més que un mes enrere i constata que el valor de la cartera segueix en línia ascendent. Segons la nota feta pública per part de la gestora de la caixa, "el mes d’agost va començar amb caigudes importants en renda variable pels temors d’un alentiment del creixement econòmic global arrel d’unes dades d’ocupació fluixes als EUA i sobretot per les caigudes a la borsa japonesa i la forta apreciació del ien després de la decisió del Bank of Japan de pujar els tipus d’interès" però el daltabaix es va superar a la segona meitat del mes "i tant la renda variable com la renda fixa han tancat el mes en positiu". Així, la rendibilitat de l'agost ha estat del 0,8% mentre que l'acumulada de l'any frega el 5% complint amb l'objectiu que marca la llei d'estar per sobre de la inflació. A tancament de l'agost el valor de la guardiola superava en uns 98 milions el que tenia al tancament de l'exercici 2023.