Enfarinada als cims i temperatures cinc graus per sota del normal

La neu ha aparegut per primera vegada aquesta temporada. Les precipitacions que s'anunciaven han arribat de manera feble als cims del país "i la nevada és més consistent al vessant atlàntic, però puntualment salta al vessant mediterrani empesa pel vent", indica Meteorologia afegint que aquesta situació "ha d'anar remetent". El servei destaca que aquests dies són "de contrastos" perquè al nord hi ha nuvolositat baixa i precipitacions febles, que encara són en forma de neu, i al sud "el cel està ben serè". El vent ha assolit ràfegues de 80 quilòmetres per hora a la Tossa d'Espiolets "i es manté intens en altura".

Meteorologia assenyala que les temperatures registrades avui estan cinc graus per sota de la mitjana de la normal climàtica per aquestes dates tant pel que fa a les mínimes com a les màximes i remarca que els termòmetres han baixat fins als 8,1 graus negatius a les Fonts d'Arinsal i als 4,1 negatius a la Solana del Pas de la Casa i a la zona de les antenes d'Envalira. Unes dades que mostren que "no feia tant fred des de 2 de maig".

La previsió detallada de Meteorologia fixa una màxima de 18 graus per avui al centre del Principat i de 2 graus al Pas de la Casa. Dissabte els termòmetres s'enfilaran fins als 22 graus a Andorra la Vella i arribaran a 6 graus a la vila fronterera amb França en una jornada assolellada. Les mínimes seran de 5 graus i 1 grau negatiu, respectivament. I el diumenge es mantindrà la mateixa tendència de sol i temperatures a l'alça amb màximes de 25 graus al centre i de 8 graus al Pas de la Casa.