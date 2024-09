El Diari denuncia els continguts falsos

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Diari d’Andorra va presentar ahir a la policia la denúncia per la suplantació de la imatge per difondre uns continguts falsos. La formalització de la denúncia la va fer el director general de Premandsa, Ignasi de Planell, i un dels afectats dels continguts manipulats, el president del Col·legi de Metges, Albert Dorca, amb l’advocat Benjamí Rascagneres. L’acció se suma a les denúncies d’algunes de les persones que surten en altres de les entrevistes falses, com ara l’excap de Govern Jaume Bartumeu.