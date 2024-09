DA veta que Espot comparegui per Grifols

Publicat per Àlex Ripoll

Espot no serà l’encarregat de donar explicacions sobre el projecte fallit de Grifols. Així ho ha decidit la majoria, que finalment no escoltarà la petició del Partit Socialdemòcrata (PS), que va demanar la compareixença del cap de Govern davant de la comissió d’Economia del Consell General. En canvi, la proposta de la majoria implica que siguin les ministres d’Economia, Conxita Marsol, i de Salut, Helena Mas, les que comparteixin els detalls de la no arribada de la multinacional al país, tal com va explicar ahir la consellera general demòcrata Meritxell López a la sortida del Consell General.